Москва, , 11:32 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о нормативы бюджетного финансирования школ и детских садов на 2022 год, сообщает 22 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

Педагог Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 1 января размеры нормативов на каждого ребёнка вырастут на 3,1%. 139 тыс. рублей предусмотрено на школьника 1−4 классов; 160 тыс. рублей — 5−9 классов; 180 тыс. рублей — 10−11 классов; 191 тыс. рублей — на дошкольника группы полного дня; 77,3 тыс. рублей на дошкольника группы кратковременного пребывания.

Всего на индексацию нормативов предусмотрено дополнительно 7,8 млрд рублей.

«Индексация нормативов позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы учителей и других работников системы образования», — проинформировали в столичной мэрии.