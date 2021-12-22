Сеул, , 11:31 — REGNUM К началу 2022 года правительство Южной Кореи планирует создать 10 тыс. больничных коек для тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление он сделал 22 декабря в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

«Правительство будет тщательно контролировать эпидемическую ситуацию, заранее создав условия для того, чтобы обеспечить лечение всем, кто в нём нуждается, даже если число новых случаев заражения составит 15 тысяч человек в день», — сказал премьер-министр.

Ким Бу Гём подчеркнул, что коечный фонд будет создан за счет перепрофилирования нескольких государственных больниц. Кроме того, правительство призвало больницы при университетах предоставить не менее 300 коек для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Южной Кореи призвал быть готовыми к любому сценарию развития событий со штаммом «Омикрон».

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