Саратов, 22 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Для большинства школьников Саратовской области зимние каникулы могут начаться с 24 декабря. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Роман Грибов.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Новогодние каникулы

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По его словам, для всех районов области каникулы вероятно начнутся с 24 декабря. В Саратове ребята смогут остаться дома с 25 декабря. Отмечается, что пока эта информация предварительная.

В мэрии Саратова рекомендовали начать зимние каникулы с 25 декабря вплоть до 8 января 2022 года включительно. Окончательное решение о досрочных каникулах, учитывая эпидобстановку, примут в школах, передает «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии с учётом заболеваемости ковидом и ОРВИ школьники уйдут на каникулы раньше, чем планировалось первоначально.

Читайте также: Школьные каникулы в Чувашии начнутся досрочно

Читайте также: В Адыгее изменили сроки начала зимних каникул