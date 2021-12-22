Оренбург, , 11:31 — REGNUM В Оренбурге кандидаты на пост главы города выступают перед членами конкурсной комиссии. Каждый день комиссия заслушивает четверых претендентов.

Заседание горсовета Оренбурга

Официальный портал Оренбурга orenburg.ru

Всего кандидатов насчитывается 20. Среди них значится и и.о. главы города Сергей Салмин, считающийся основным претендентом. В конце декабря возможно утверждение нового мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прежний градоначальник Владимир Ильиных покинул этот пост.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге отложили выборы нового градоначальника