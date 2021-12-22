Оренбург, 22 декабря 2021, 11:31 — REGNUM В Оренбурге кандидаты на пост главы города выступают перед членами конкурсной комиссии. Каждый день комиссия заслушивает четверых претендентов.
Всего кандидатов насчитывается 20. Среди них значится и и.о. главы города Сергей Салмин, считающийся основным претендентом. В конце декабря возможно утверждение нового мэра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прежний градоначальник Владимир Ильиных покинул этот пост.
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