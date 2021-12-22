Елизово, Камчатский край, 22 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. На Камчатке экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного на Елизовской авиабазе, выполнили учебные полёты по отработке пилотирования в сложных метеоусловиях. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны.

Mil.ru МиГ-31. Аэропорт Елизово, Камчатский край

пресс-служба ВВО «В дневное и ночное время суток экипажи МиГ-31 выполнили взлёт-посадку при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп».

Пилоты также отработали посадку всепогодного скоростного перехватчика на укороченную дистанцию — условно повреждённую взлётно-посадочную полосу аэродрома. Отмечается, что отработке техники пилотирования молодыми лётчиками было уделено особое внимание.

Напомним, что на авиабазе в Елизово базируется уникальная для ВКС России воинская часть — 317-й смешанный авиационный полк. В его задачи входит обеспечение противовоздушной обороны северо-восточных рубежей страны, проведение противолодочных операций в Охотском море и поддержка береговых войск России в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воздушно-космических силах (ВКС) России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».