Ватикан, 22 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском может состояться уже в 2022 году. Об этом по итогам встречи с понтификом заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Папа Франциск и патриарх Кирилл

«Я надеюсь, что следующая встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском состоится в 2022 году», — сказал Алфеев.

В последний раз патриарх Кирилл и папа Римский Франциск провели встречу в феврале 2016 года в Гаване.