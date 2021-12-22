Москва, 22 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Россия является крупнейшей энергетической державой, заявил 22 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении по случаю Дня энергетика.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Это результат вашего огромного труда, профессионализма. Каждый из вас делает всё, чтобы энергетическая система страны действовала надёжно», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что от надежности энергетической системы страны зависит рост экономики, работа промышленности и сельского хозяйства, транспорта, больниц и поликлиник, повышение уровня жизни миллионов российских граждан, обеспечение энергетической безопасности государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Александр Новак в поздравлении по случаю Дня энергетика заявил, что российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития.

Надежность и качество электроснабжения повышается, становится проще процесс технологического подключения к электросетям, отметил он.

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