Цхинвал, , 11:30 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил соболезнования министру обороны РФ Сергею Шойгу в связи гибелью российских военнослужащих в результате схода снежной лавины. Текст обращения 22 декабря было обнародован на сайте главы югоосетинского государства.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

«Весть о человеческих жертвах в результате схода лавины на южной стороне портала Рокского тоннеля отозвалась в наших сердцах болью и состраданием. Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ мужественно выполняют задачи по обеспечению безопасности Республики Южная Осетия», — говорится в заявлении Бибилова.

Он отметил, что югоосетинские врачи сделали всё возможное для спасения пострадавших военнослужащих. Президент попросил передать его слова соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате трагедии.

Напомним, вечером 21 декабря возле Рокского тоннеля с югоосетинской стороны сошла снежная лавина. Под завалами снега оказались пятеро военнослужащих. Двоих пропавших нашли живыми, им оказывают медицинскую помощь. У пострадавших обморожение конечностей. Двое военнослужащих погибли. Поиски ещё одного человека продолжаются.

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