Москва, 22 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об учете числа беспилотников и их регистрации, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Росавиация будет вести учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в стране.

Кроме того, устанавливается обязательность нанесения учетных опознавательных знаков на беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенные в РФ или произведенные в РФ.

Также поправками ко второму чтению прописывается, что к обеспечению и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ могут привлекаться также беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные системы, авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, а также владельцы беспилотных воздушных судов.