Москва, , 11:29 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было проведено 415 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За последние сутки проведено 415 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 236,3 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 494 115 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 22 декабря общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 235 903 694.