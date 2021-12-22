Москва, , 11:28 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о мониторинге сельскохозяйственных земель, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нормы развивают положения ранее принятого закона о регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы иметь достоверную информацию о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения (об их качественных и количественных характеристиках) и об использовании этих земель по назначению необходимо проведение постоянного государственного мониторинга земель, отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Для аккумулирования данных мониторинга правительством РФ был разработан единый Реестр земель сельскохозяйственного назначения, куда и будет собираться вся информация, на основании которой государственные органы власти, собственники земель будут принимать оперативные решения по улучшению ситуации, связанные с её использованием и повышением плодородия сельхозземель.

Информация из реестра будет доступна для госорганов, органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц на безвозмездной основе, пояснила парламентарий.

«Надеюсь, что общими усилиями мы сможем все-таки провести полномасштабный мониторинг наших земель, по итогам которого будет сформирована не только единая база данных о состоянии земель сельхозназначения и их использовании, но и будут приняты решения на разных уровнях власти по изменению ситуации, в том числе по вовлечению неиспользованных земель в хозяйственный оборот и повышению плодородия наших земель, которые по-прежнему являются нашим главным достоянием», — подчеркнула Школкина.

Принятый Госдумой закон дает право собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков представлять в федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственное Минсельхозу России, сведения об использовании и о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, в том числе о результатах почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, проведенных в соответствии с мероприятиями по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения наряду с проведением обязательных мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков.

Ранее правительством РФ была утверждена новая государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса, с общим финансирование более 94 млрд рублей на три года.

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