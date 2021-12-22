Москва, 22 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил взять на контроль и разобраться в ситуации вокруг вакцинации детей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Поручим (первому вице-спикеру Госдумы Александру — ред.) Жукову собраться вместе с комитетом по охране здоровья, по делам семьи, безопасности, контролю запросить срочно приказы, подзаконные акты, изучить, довести да сведения людей информацию», — сказал Володин.

Он убежден, что обязательная вакцинация недопустима.

«Это недопустимо — обязательная вакцинация не должна быть. Президент что сказал? Это выбор гражданина… К детям нельзя подходить с этими лекалами! Какая обязательная?» — возмущен Володин.

На якобы заложенную в приказе Минздрава обязательность вакцинации детей обратила внимание глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ).

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