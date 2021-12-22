Белгород, , 11:30 — REGNUM До конца декабря 2021 года на территории Белгородской области введут в строй 1,165 млн квадратных метров жилья, сообщает 22 декабря пресс-служба правительства региона.

Многоэтажный дом

Самые высокие темпы строительства в 2021 году показали Яковлевский городской округ и Красненский район. В целом, в Белгородской области до конца декабря введут в эксплуатацию 180 тысяч кв. м многоквартирных застроек и 985 тысяч кв. м — индивидуальных.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, увеличивая объёмы строительства многоэтажных домов, регион сможет снизить стоимость квартир. Об этом он сказал на прямой линии 21 декабря, отвечая на вопрос жителя о высоких ценах на жильё.

«Согласен, что цена за квадратный метр заоблачная. У нас в планах увеличить объёмы строительства многоквартирных домов уже в следующем году, в первую очередь через механизм комплексного развития территорий. Это должно помочь в решении вопроса», — прокомментировал Вячеслав Гладков.

В планах властей на 2022 год ввести в строй 400 тысяч кв. м многоквартирного жилья и 881 тысяч кв. м индивидуального.