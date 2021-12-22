Мадрид, , 11:25 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес отрицает, что правительство поздно приступило к борьбе с шестой волной пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство EFE.

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Так она ответила на вопрос о том, почему премьер-министр Испании Педро Санчес созвал Конференцию региональных лидеров за два дня до Рождества. На мероприятии могут обсудить новые коронавирусные ограничения в связи с резким ростом числа заразившихся.

«Мы не опоздали», — сказала Родригес на пресс-конференции после заседания Совета министров.

Она заверила, что правительство «ни на минуту не прекращало работу», как и автономные сообщества, медицинский персонал и граждане в целом с их «образцовым поведением».