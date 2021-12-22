Москва, , 11:25 — REGNUM Обвинения США в адрес России в том, что наша Москва якобы нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО), прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила об этом 22 декабря в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — сказала она.

При этом Захарова добавила, что правила ВТО в этой ситуации, по ее мнению, нарушали США и Евросоюз, которые вводили односторонние санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее торгпред США Кэтрин Тай заявила, что действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США, так как Москва в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.