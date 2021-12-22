22 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 19:11 — REGNUM Регулятор российского финансового рынка предупредил его участников о недопустимости подмены кредита на покупку товаров (POS-кредита) кредитными картами с более высокой ставкой. Информационное письмо с предупреждением об этом за подписью первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова было опубликовано на сайте регулятора. Регулятором была выявлена практика кредитных организаций, действующих в России, при которой деньги по таким картам не выдаются заемщику, а перечисляются сразу же торгово-сервисному предприятию. Размер кредитного лимита по такой карте равен стоимости товара. Таким образом, указывает Центробанк, нарушаются права и законные интересы заемщиков. По сути они вступают в те же кредитные отношения, при этом без права иного распоряжения выделенными в рамках таких схем деньгами. Как отмечается в документе, Банк России полагает, что «совершение вышеуказанных действий направлено на создание формальных оснований для классификации таких кредитов в качестве потребительских кредитов с лимитом кредитования, по которым установлены более высокие среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа), и на обход установленных Федеральным законом № 353-ФЗ ограничений по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) для соответствующих категорий потребительских кредитов (займов)».

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

ЦБ РФ вместе с тем напомнил также, что на момент заключения договора потребкредита его полная стоимость не может превышать наименьшую из следующих величин: 365% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита соответствующей категории, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. Информация же о среднерыночных значениях полной стоимости потребкредита публикуется на официальном сайте регулятора. Предельные значения полной стоимости потребкредитов устанавливаются в зависимости от категорий потребительских кредитов (займов), определяемых в соответствии с частью 9 статьи 6 того же вышеуказанного закона. Издание «Банки.ру» напомнило, что в соответствии с ранее определенными Банком России среднерыночными значениями полной стоимости кредита за III квартал 2021 года, применяемыми в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2022 года, значения полной стоимости займов по кредитным картам находятся в диапазоне 16,311—23,801% в зависимости от лимита кредитования, а по POS-кредитам — в диапазоне 11,896—15,8% в зависимости от суммы и срока.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В начале декабря РБК напоминало, что ранее ЦБ РФ также обращал внимание на проблему неучета рассрочек как заемных средств: в ноябре регулятор предупреждал банки и МФО о том, что считает такую практику недобросовестной, поскольку с клиентами никто не заключает договоров потребкредита или займа, и рекомендовал не участвовать в подобных схемах. В России применяются несколько схем покупки товаров в рассрочку на заемные средства, рассказывало издание. Это классические POS-кредиты, когда партнером магазина выступает банк или МФО, карты рассрочки от банков, а также относительно новые сервисы BNPL (buy now, pay later; покупай сейчас, плати позже). Они позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям: при оформлении заказа клиент, например, оплачивает 25% стоимости товара, а остальная сумма будет потом списываться с его карты равными частями с какой-то периодичностью. В апреле 2021 года BNPL-сервис «Долями» запустил «Тинькофф», а в августе похожий продукт с названием «Сплит» на рынок вывел «Яндекс». При этом обе компании подчеркивали, что это не кредитование.

Яндекс Алексей Алексеев

Сервис, дающий клиентам возможность оплачивать онлайн-покупки частями, в следующем году намерен запустить в пилотном режиме Сбербанк, о чем сообщило издание «Прайм» со ссылкой на слова зампреда правления кредитной организации Кирилла Царева. Как заявил журналистам Царев, будет запущен продукт Buy now pay later, то есть «покупай сейчас, плати потом». Это позволит покупателям оплачивать покупки в интернет-магазинах частями, а продавцам — сразу получать полную стоимость покупки на счет. При этом покупатели, как указывает издание, не заключают кредитный договор с банком и не платят дополнительные комиссии. Заметим, в рамках существующей экосистемы Сбербанка эта схема может зациклить потребление части товаров внутри неё.

Работа Сбербанка Дарья Драй © ИА REGNUM

Между тем стоит обратить внимание на то, что данные о приобретении российскими гражданами товаров в рассрочку, минуя заключение кредитного договора, могут быть внесены в кредитные истории. Объединенное кредитное бюро (ОКБ), входящее же в экосистему Сбербанка, намерено включать в кредитные истории заемщиков — физических лиц сведения о предоставленных им небанковских рассрочках. Бюро, по сообщению РБК, прорабатывает вопрос получения данных от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов) и готовится внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей, которая будет учитывать не только данные от классических кредиторов — банков и микрофинансовых организаций. По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, «в ближайшей перспективе бюро приступит к разработке альтернативной методики расчета показателя долговой нагрузки, учитывающей не только данные от кредиторов (банков, МФО и т.д.), но и все другие известные финансовые обременения». Как пояснял Александрович, «пока требуется разработка со стороны ЦБ порядка расчета ПДН с учетом новых данных в нормативных актах». До тех пор новые данные могут включаться в дополнение к кредитному отчету и использоваться банками и другими кредиторами (вероятно, в качестве платной услуги) для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков и противодействия кредитному мошенничеству. ПДН показывает, какую долю своего дохода клиент направляет на погашение кредитов. Следовательно, закредитованные заемщики могут в дальнейшем столкнуться с отказом в выдаче кредита. Как отметили изданию в ОКБ, провайдеры, работающие по классической модели POS-кредитования через банки или МФО, передают информацию о заемщиках и выданных рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ). Большинство провайдеров BNPL-сервисов этого не делают. По оценкам же бюро, доля BNPL-транзакций в России сейчас составляет лишь 3% от общего объема, но может достичь порядка 150 млрд рублей за 2021 год.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим также, что товары, продаваемые в рассрочку, как правило, обходятся дороже. Так, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин заявлял в начале декабря изданию «Аргументы и Факты», что «стоимость товара, который предлагают в рассрочку, может быть завышена по сравнению с ценами на аналогичную продукцию в других магазинах, где вы платите своими деньгами сразу». Иными словами, проценты за пользование деньгами при рассрочке закладываются в стоимость товара. Как правило, проценты по рассрочке банку платит продавец, сказал исполнительный директор финансовой компании Артур Карайчев. По этой причине, по его словам, возможная переплата может быть заложена в стоимость товара.