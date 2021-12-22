София, 22 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Болгарии объявило о намерении прибегнуть к беспрецедентным мерам по обеспечению безопасности в стране на рождественские и новогодние праздники. Об этом 22 декабря пишет софийская газета «Факты».

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, к новой акции будут привлечены несколько тысяч полицейских, а также представителей добровольных народных дружин. Предполагается, что на центральных улицах крупных болгарских населенных пунктов, а также автомобильных магистралях будут круглосуточно дежурить усиленные бригады Госавтоинспекции, а в городских «спальных районах» стражи порядка планируют осуществлять контроль над использованием пиротехники.

«Мы надеемся, что количество правонарушений с 24 декабря по 3 января в Болгарии будет сведено к минимуму», — говорится в меморандуме МВД Болгарии.

Напомним, Рождество в Болгарии традиционно отмечается в ночь с 24-е на 25-е декабря, а празднование Нового года продолжается в течение трех дней. Традиционно в этот период фиксируется увеличение числа автомобильных аварий, а также количества несчастных случаев, связанных с неправильным применением фейерверков и петард. При этом число уголовных преступлений в указанные сроки резко снижается.