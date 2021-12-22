Грозный, 22 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Чечню вернутся после реставрации 60 картин из Национального музея республики. В течение 27 лет они восстанавливались и не были представлены широкому зрителю, сообщила телеканалу «Росссия-1» заведующая отделом изобразительных искусств музея Милана Хадчукаева.

Tretyakovgallery.ru В музее

Во время военных действий на территории Чечни в 1994—1995 годах фонды музея очень пострадали, было утрачено около 90% всех экспонатов. Среди тех, что были отправлены на реставрацию в музейно-выставочный центр «РОСИЗО», оказались произведения российских художников и европейских авторов ХIХ века, в том числе знаменитое полотно Франса Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Чеченскому национальному музею вернули картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке», которая оказалась в Третьяковской галерее. А годом ранее вернулись со Ставрополья вывезенные в годы военных кампаний в Чечне музейные экспонаты, в том числе древний бронзовый кинжал и топор кобанской эпохи, боевые топоры, кольчуга, секира с изображением головы волка и женские украшения и посуда.

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