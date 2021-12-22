Москва, , 11:22 — REGNUM Власти Германия, не имея юридических оснований, делают всё, чтобы сделать вещание российского телеканала RT DE со спутника невозможным, заявила 22 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Германия делает всё, для того чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что это является прямым вмешательством в работу журналистов, «это не просто вмешательство, а это препятствование работе журналистов самым грубым образом».

Как сообщало ИА REGNUM, новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE — запустил 16 декабря телеканал RT.

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