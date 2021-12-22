Чита, 22 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. При осуществлении надзора за законностью исполнения уголовных наказаний на территории Забайкальского края за 11 месяцев 2021 года прокуроры выявили 2039 нарушений закона (за 11 месяцев 2020 года — 1723, рост на 18,3%). Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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В целях устранения нарушений органами прокуратуры внесено 387 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты действенные меры к устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 528 должностных лиц.

По принесенным протестам прокуроров отменен и изменен 201 нормативный и нормативный правовой акт, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 17 лиц.

Основные нарушения, выявляемые в данной сфере надзора, касаются материально-бытового и санитарно-эпидемиологического обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы края, режимных требований в этих учреждениях, осуществления уголовно-исполнительной инспекцией, органами внутренних дел, иных учреждениях, ненадлежащего контроля за отбыванием осужденными наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также ненадлежащего проведения воспитательной и профилактической работы с осужденными.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в Забайкальском крае произошло сокращение на 3,7% общего количества зарегистрированных преступлений и на 11,6% — противоправных деяний в общественных местах, снижение преступности среди несовершеннолетних.

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