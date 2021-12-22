Москва, 22 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В России в 2022 году снижение цен на жилье возможно только в морально устаревших домах с неудобными планировками и в районах с откровенно плохой экологией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Ипотека

«Строительный рынок должен будет учесть тенденции по снижению доступности ипотечного кредитования в 2022 году наравне с иными факторами, — сказала Грызенкова. — Среди последних хорошо ощущаемая инфляция на продовольственные товары, которая заставляет потенциальных покупателей спешить «спасти» деньги и приобрести недвижимость как привычное в России средство сбережения. Есть опасения роста стоимости квадратного метра в популярных проектах, а также приемы стимулирования спроса (субсидирование кредитной ставки, рассрочка, скидки на определенные квартиры, машиноместа, кладовки и т.п.). В целом это должно сохранить спрос на первичную недвижимость».

С «вторичкой», как пояснила экономист, всё сложнее.

«В дополнение к перечисленным факторам нужно учесть влияние рынка аренды, возможность снятия квартиры с продажи, если цена не устраивает продавца, а также наличие или отсутствие предложений по данному району или даже дому, — сказала Грызенкова. — Поэтому если не случится серьезных потрясений, влияющих на спрос на жилье, то снижение цен возможно только в неудобных локациях и морально устаревших домах с неудобными планировками и откровенно плохой экологией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее повышение в РФ ипотечных ставок назвали ожидаемым и неизбежным.