Париж, , 11:21 — REGNUM В Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) России играет важную роль. Об этом заявила генеральный директор организации Одре Азуле.

Флаг ЮНЕСКО

Читайте также: Гендиректор ЮНЕСКО заявила, что хотела бы посетить Москву

«Россия играет очень важную роль в ЮНЕСКО, начиная со времён СССР. Ваша страна всегда была членом исполнительного совета, очень приверженным осуществлению целей организации», — указала в интервью ТАСС Азуле.

Особенную активность России глава ЮНЕСКО ответила в таких сферах, как высшее образование и наука. Также Азуле напомнила, что России учредила в ЮНЕСКО научную премию имени Дмитрия Менделеева.

Также по теме: Россия станет учредителем инициативы ЮНЕСКО Fit for Life

«Это очень значимая международная награда за достижения в области фундаментальной науки», — пояснила гендиректор организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве спорта РФ заявили, что Россия станет учредителем глобальной инициативы ЮНЕСКО в области физического воспитания и спорта Fit for Life. Её целью является популяризация спорта, продвижение массового спорта, привлечение людей к занятиям физической культурой спорту по всему миру. Россия поделится уникальными практиками, наработанными в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Планируется, что в ходе реализации проекта удастся вовлечь в систематические занятия спортом не менее 70% жителей России.