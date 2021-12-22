Москва, 22 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Россию из африканского государства Кабо-Верде экстрадирован обвиняемый в хищении 124 млн рублей у участников долевого строительства в Ленинградской области предприниматель Владимир Панькин. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Пресс-служба генеральной прокуратуры РФ Экстрадирован предприниматель Владимир Панькин.

По версии следствия, с 2007 по 2012 года Панькин учредил организации ООО «СУ-27» и ООО «НордИнвестСтрой» и заключил с 54 покупателями договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов, расположенных в городе Всеволожск Ленинградской области. Однако намерений, а тем более финансовой возможности исполнить свои обязательства, у Панькина не было. Он присвоил 124 млн рублей средств дольщиков и скрылся. После чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), однако к тому моменту фигурант скрылся за границей, после чего он был объявлен в международный розыск.

Найти мошенника удалось спустя девять лет в Африке — в Кабо-Верде, после того как 56-летний Панькин был задержан, Генпрокуратура России направила запрос о его экстрадиции на родину. Передача обвиняемого осложнилась крайне коротким сроком для фактической его передачи (до 7 декабря), отсутствием прямых авиарейсов по маршруту Москва — остров Сан-Висенти (Республика Кабо-Верде) и пандемией коронавируса.

«Срок передачи Панькина через судебные органы Кабо-Верде был продлен до 21 декабря и впервые в практике генеральной прокуратуры РФ организован транзит одновременно через два государства — Португальскую и Турецкую Республики», — рассказали в ведомстве.

Таким образом вечером 21 декабря Панькин в сопровождении спецконвоя был доставлен в Россию, где ему предстоит ответить за преступление. По инкриминируемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.