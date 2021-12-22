Калуга, , 11:28 — REGNUM Калужские таможенники в 2021 году возбудили в два раза больше административных дел в сравнении с прошлым годом. 1800 дел об административных правонарушениях возбудила таможня с начала года, в аналогичном периоде 2020 года было возбуждено 885 аналогичных дел. Об этом 22 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Калужской таможни Екатерина Жданова.

На таможне Ctu.customs.ru

Всего по 955 делам об административном правонарушении наложено наказание на сумму более 26 миллионов рублей из них: таможней по 622 делам на сумму более 8 миллионов рублей; судом — по 333 делам об административном правонарушении на сумму более 18 миллионов рублей с конфискацией товара. Большинство дел было возбуждено в отношении юридических лиц — 1640 за нарушение таможенных правил; в отношении физических лиц — 70 дел. Ещё 50 дел возбуждались в отношении индивидуальных предпринимателей и 40 дел об административном правонарушении были открыты в отношении должностных лиц.

«В отчетном периоде Калужской таможней в книге учета сообщений о преступлениях зарегистрировано 23 сообщений о преступлениях. Большинство нарушений выявляются за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — отметила Екатерина Жданова.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские таможенники выявили крупное нарушение валютного законодательства