Ашхабад, 22 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Ни одного случая заражения новым коронавирусом до сих пор не выявлено в Туркмении, заявил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает туркменское агентство TDH.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

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Глава государства рассказал о результатах комплексных мер по профилактике острой лёгочной инфекции. В их числе — закупка вакцин, постоянный обмен опытом с другими странами, консультации с Всемирной организацией здравоохранения.

«Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом», — заявил Бердымухамедов.

Он призвал «не расслабляться» в связи с выявлением новых штаммов, в том числе «Омикрона». Вирус распространяется вместе с перемещением людей и грузов через государственные границы, добавил туркменский лидер и отдал «ряд конкретных поручений с целью активизации проводимых превентивных мер».

Как сообщало ИА REGNUM, Туркмения — единственная из бывших республик СССР, где нет официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. В стране действуют жёсткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, санитарные меры. В июле в стране стартовала кампания по обязательной вакцинации населения старше 18 лет.

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