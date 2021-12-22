Нижневартовск, Югра, 22 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Югре полицейские спасли 20 замерзающих на морозе вахтовиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Мороз

Наряд дорожно-патрульной службы при обследовании маршрута на 7 км автодороги Нижневартовск — Излучинск увидели, что на обочину съезжает вахтовый автобус с включёнными аварийными сигналами. Выяснилось, что на морозе — 37 градусов по Цельсию автобус поломался и не может продолжить движение.

В салоне находились 20 рабочих, которые ехали из центра добычи нефти в Нижневартовск. Полицейские организовали транспортировку граждан до города. Автобус отбуксирован к месту ремонта.

Водитель автобуса и пассажиры выразили искреннюю благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь.