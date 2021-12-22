Нарьян-Мар, 22 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе основным перерабатывающим оленину предприятием является АО «Мясопродукты», закупающее до 75% произведенной оленины. Переработкой мяса также занимаются одно фермерское хозяйство, три общества с ограниченной ответственностью и два индивидуальных предпринимателя. Об этом ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаил Ферин.

Марина Захарова ИА REGNUM Продукция из оленины

По его словам, оленеводческие организации самостоятельно занимаются сбытом продукции, но в связи с господдержкой, продажа в регионе приоритетна у производителей.

Он отметил, что в округе выпускается более 100 видов продукции из оленины — варёные, полукопчёные и сырокопчёные колбасные изделия, копчености, сосиски, сардельки, шпикачки, пельмени, котлеты, тефтели, ромштексы, консервы, корм для собак, фасованные мясо и субпродукты.

В НАО работают более 15 фирменных магазинов производителей продукции из оленины, открыт фирменный магазин в г. Архангельске, прорабатывается вопрос открытия торговых точек в городах Республики Коми, Москве и Санкт-Петербурге. В небольшом объеме оленина реализуется в Архангельской области и Республике Коми, добавил Михаил Ферин.

По его словам, идёт падение потребления продукции из оленины, связанное со снижением покупательской способности населения и высокой ценой. Людям старшего поколения, проживающим в округе, начали предоставлять скидку «Высокий возраст» на продукцию из оленины.

В рамках региональной госпрограммы НАО сельхозпредприятиям возмещается до 60% затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках. АО «Мясопродукты» на крупных российских выставках неоднократно отмечалось наградами «Сто лучших товаров России».

Михаил Ферин уточнил, что федеральная и региональная власти помогают с экспортом оленины в страны Евросоюза. Идут согласования с ЕС по включению НАО в список регионов, имеющих право на поставку оленины в Евросоюз. Два окружных оленеводческих хозяйства уже прошли аттестацию на соответствие требованиям ЕС. В настоящее время допуск имеют только Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область.