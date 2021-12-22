Москва, , 11:15 — REGNUM Россия подробно изложила свои подходы к предложениям к Соединенным Штатам и НАТО по гарантиям безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для того чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она уточнила, что сначала документы были переданы по дипканалам, чтобы с ними ознакомились и чтобы прошел какой-то обратный сигнал.

«Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда — не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе», — добавила она.

Ранее российская сторона передала США и их союзникам по НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности. В числе прочего Москва предлагает, как сообщало ИА REGNUM, чтобы альянс гарантировал своё нерасширение на восток, на территорию Украины. Отказ от предложения чреват новым витком конфронтации, полагают в МИД России.

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