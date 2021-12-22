Захарова рассказала о подходах к предложениям по гарантиям безопасности
Москва, 22 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Россия подробно изложила свои подходы к предложениям к Соединенным Штатам и НАТО по гарантиям безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что сначала документы были переданы по дипканалам, чтобы с ними ознакомились и чтобы прошел какой-то обратный сигнал.
Ранее российская сторона передала США и их союзникам по НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности. В числе прочего Москва предлагает, как сообщало ИА REGNUM, чтобы альянс гарантировал своё нерасширение на восток, на территорию Украины. Отказ от предложения чреват новым витком конфронтации, полагают в МИД России.
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