Москва, , 11:15 — REGNUM Как-то быстро Пентагон и Госдеп ответили на слова главы Минобороны России Сергея Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе. Даже времени не потратили на проверку, так это их задело, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Инструктор США на Украине U.S. Army

«На самом деле адресат сообщения от Шойгу — это президент США Джо Байден. Фактически российские власти сообщили ему, что против него ведется работа.

В конечном итоге на Украине на востоке есть частные военные компании (ЧВК) от Великобритании, спецы из Канады, Польши, стран Прибалтики.

Но фокусирование на американских ЧВК — это практически помощь Байдену в борьбе с внутренними противниками», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частные военные компании США готовят в Донбассе провокации с химическими веществами, не соответствует действительности, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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