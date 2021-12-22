Москва, 22 декабря 2021, 11:15 — REGNUM Как-то быстро Пентагон и Госдеп ответили на слова главы Минобороны России Сергея Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе. Даже времени не потратили на проверку, так это их задело, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частные военные компании США готовят в Донбассе провокации с химическими веществами, не соответствует действительности, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
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