Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга выбрали новых членов городской избирательной комиссии на два вакантных места, передаёт 22 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

После досрочного сложения полномочий заместителем председателя избирательной комиссии Аллой Егоровой и многолетним членом комиссии Дмитрием Краснянским (оба — с правом решающего голоса) в Горизбиркоме появилось два вакантных места. На должности членов избиркома с правом решающего голоса претендовали шесть человек.

По результатам голосования депутатов Заксобрания членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии стали председатель территориального избиркома №41 Денис Козенко и глава МО «Город Зеленогорск» Борис Семенов. За их кандидатуры проголосовали, соответственно, 39 и 37 депутатов.

Напомним, в Горизбиркоме появилось еще одно вакантное место после принятой сегодня отставки секретаря комиссии Марины Ждановой.

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