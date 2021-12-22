Вашингтон, , 11:14 — REGNUM При заражении штаммом коронавируса «Омикрон» симптомы могут появиться раньше, нежели это было у предыдущих разновидностей SARS-CoV-2. Об этом 22 декабря сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ученых.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Уточняется, что, как считают исследователи, исходя из предположения, что целью нового штамма является заражение максимально возможного количества людей, инкубационный период у заразившихся «Омикроном», как правило, составляет от трех дней до одной недели.

«Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее», — отметила анестезиолог и врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса Анита Гупта.

При этом ученый указала, что на скорость развития синдромов коронавируса оказывают влияние многие факторы, включая возраст, а также наличие хронических заболеваний и прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что штамм «Омикрон» станет доминантным во многих странах Европы уже в ближайшие недели.