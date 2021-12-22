Сухум, , 11:13 — REGNUM Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, глава МВД республики Вальтер Бувтба и председатель Службы госбезопасности Роберт Киут сделали заявление в связи с беспорядками, которые произошли в ходе протестной акции в Сухуме. Заявление было обнародовано 22 декабря.

Сухум. Абхазия Алексей Колесников © ИА Красная Весна

«21 декабря в Сухуме состоялся несанкционированный митинг представителей оппозиционных движений, объединенных в «Народно-патриотический союз Абхазии». Митинг поначалу носил мирный характер, пока в её ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчией», — говорится в совместном заявлении.

Сообщается, что в ходе протестов пострадал журналист, а также было повреждено государственно имущество. Размер ущерба и юридическая оценка действий участников беспорядков будет дана позже.

Авторы обращения отмечают, что в ходе возникших беспорядков неоднократно предпринимались попытки захватить правительственные здания. Правоохранители смогли сдержать напор протестующих.

Руководители силовых структур выразили несогласие с претензиями оппозиции в адрес исполнительной власти республики. Они отметили, что законодательная власть также несёт ответственность за происходящее в стране. Также силовики заявили, что за два неполных года, которые прошли после смены власти в Абхазии, невозможно свершить масштабные изменения.

Напомним, оппозиция Абхазии выражает недовольство разразившимся в республике энергетическим кризисом и заявлением Бжании, что нужно разрешить иностранцам покупать в Абхазии недвижимость, чтобы они инвестировали в энергосети и помогли решить эту проблему. Также возмущение вызвали слова президента о необходимости предоставить России участок под военную базу и таким образом, как сказал Бжания, «поделиться суверенитетом».