Москва, 22 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о ярмарках вин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Вводится понятие «специализированная ярмарка винодельческой продукции (специализированный раздел ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров)» — торговое мероприятие, на котором осуществляются розничная продажа винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), произведенной в государствах — членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих государств винограда.

Предполагается, что на таких ярмарках будут проходить дегустации, прописан и срок проведения ярмарок — не более 14 дней.