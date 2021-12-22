* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:11 — REGNUM Международная организация «Репортёры без границ» и Ассоциация свободных журналистов Афганистана опубликовали совместный отчёт, в котором говорится, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане было закрыто 40% средств массовой информации и 80% журналистов, включая женщин, потеряли работу, сообщает darivoa.com.

Журналист Uchi-uchi.ru

Согласно отчёту, начиная с 15 августа, в стране закрыто 231 СМИ, и в настоящее время в стране действуют только 312 средств массовой информации

Данные, полученные этими учреждениями, показывают, что после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие СМИ в Кабуле и провинциях прекратили свою вещательную деятельность, и в настоящее время в Кабуле действует только каждое второе из них.

В отчёте, опубликованном 21 декабря, говорится, что падение Кабула отрицательно сказалось на работе журналистов, особенно женщин, в стране, в результате чего 6400 работников средств массовой информации потеряли свои рабочие места. Отмечается, что больше всего пострадали женщины-журналисты в Афганистане: четверо из пяти потеряли работу.

«До 15 августа в СМИ в Афганистане работало 10 790 человек: 8290 мужчин и 2490 женщин; теперь в СМИ работает всего 4360 человек», — указано в отчёте.

Также утверждается, что в настоящее время во многих частях Афганистана нет женщин-журналистов. Результаты отчета показывают, что в 15 из 34 провинций Афганистана нет женщин-журналистов и других работников СМИ.