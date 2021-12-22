Новосибирск, , 11:39 — REGNUM Число официально зарегистрированных безработных жителей Новосибирской области сократилось в три раза по сравнению с началом 2021 года и составило 25 тысяч человек. Об этом сообщило правительство региона.

Антонио Берни. Безработица. 1934

По словам начальника управления занятости министерства труда и социального развития области Ольги Лавровой, со стороны работодателей в течение года наблюдалось повышение спроса на рабочую силу.

«В настоящее время работодатели региона зарегистрировали потребность в 53 тысячах работников, что на 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — уточнила Лаврова. — В приоритете — специалисты рабочих профессий. Их доля колеблется от 65% до 68%. Значительная часть вакансий — это предложения организаций, расположенных в промышленно развитых центрах области. Доля свободных рабочих мест в сельской местности составляет 18%».

Отмечается, что пособия по безработице в течение года получили более 68 тысяч человек. На эти цели направлено 2,5 млрд рублей. Также, более 8 тысяч инвалидов смогли устроиться на работу благодаря действующему квотированию для работодателей в отношении приёма на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.