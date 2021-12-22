Бухарест, , 11:09 — REGNUM Министр здравоохранения Румынии Александру Рафила объявил о намерении подать в отставку в том случае, если парламент страны в ближайшее время не примет закон об обязательной вакцинации граждан от COVID-19. Об этом 22 декабря сообщает Румынское телевидение.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

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По словам министра, повсеместное использование «Зеленого сертификата» (документа о прохождении соответствующих прививочных процедур) позволит в значительной степени снизить риск новых заболеваний COVID-19, а также гарантировать полный контроль государства над осуществлением противоэпидемических мер.

«И правительство, и парламентарии должны принять активное участие в этой работе, — отметил, в частности, он журналистам. — В противном случае я сложу с себя полномочия, поскольку лично несу профессиональную и моральную ответственность перед гражданами».

При этом десятки депутатов парламента Румынии уже отказались принимать участие в голосовании по данному вопросу. Накануне более 1500 противников вакцинации блокировали здание высшего законодательного органа страны, требуя смягчения карантинных мер.