Нарьян-Мар, 22 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе, в рамках региональной госпрограммы, предоставляются субсидии на частичное возмещение затрат по производству оленины, поставленной перерабатывающим организациям НАО. Об этом ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаил Ферин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торговля олениной

По его словам, субсидии предоставляются юридическим и физическим лицам по ставке 150,0 тыс. рублей за одну тонну произведенной и реализованной продукции. В окружном бюджете в 2021 году на это было предусмотрено 145,2 млн рублей. На возмещение части затрат на племенное маточное поголовье оленей в 2021 году господдержка составила 94,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 58,6 млн рублей, из окружного бюджета — 36 млн рублей.

Ферин уточнил, что в 2021 году на гранты «Агростартап» по оленеводству в регионе выделено 3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 2,7 млн рублей и окружного — 0,3 млн рублей.

Поддерживают оленеводов закупками оленины для организации питания и бюджетные учреждения НАО.