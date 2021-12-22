Красноярск, 22 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 613 (темп прироста 0,4%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 168 128. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 652 случая заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Норильск и Назаровский район.

Из 613 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 190 (темп прироста 0,4%), в Норильске — 45 (0,6%), в Назарово — 33 (1,0%), в Канске — 26 (0,4%), в Ачинске — 24 (0,3%), в Дивногорске — 19 (0,5%), в Сосновоборске — 14 (0,5%), в Минусинске — 12 (0,2%), в Шарыпово — 10 (0,3%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Назаровском — 23 (1,8%), Емельяновском — 18 (0,5%), Богучанском — 18 (0,5%), Сухобузимском — 15 (0,8%), Берёзовском — 14 (0,5%), Манском — 14 (0,9%), Большемуртинском — 11 (0,9%), и Краснотуранском — 11 (0,9%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3217 человек, снято с наблюдения — 4023. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 49 684 (-506) человека.

За последние сутки в регионе проведено 8219 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 538 561.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 38 пациентов с диагнозом COVID-19.