Джакарта, , 11:07 — REGNUM Аэропорт Халима Перданакусума, расположенный на востоке Джакарты, будет закрыт с 1 января 2022 года в связи с проводимой реконструкцией, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта

Аэропорт будет закрыт с 1 января по приказу президента Индонезии.

Глава государства поручил провести капитальный ремонт и восстановить взлетно-посадочную полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что в декабре увеличилось число прибывших в Индонезию граждан.

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