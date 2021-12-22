Красноярск, , 11:07 — REGNUM За весь период пандемии в Красноярском крае скончались пять детей в возрасте от семи месяцев до17 лет, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в краевом министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным минздрава, сейчас в крае наблюдается стабилизация эпидситуации по коронавирусной инфекции. Это касается и детской заболеваемости.

На амбулаторном лечении с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 1889 детей, в стационаре — 56. На ИВЛ — один ребёнок.

Очередной подъём коронавирусной инфекции в Красноярском крае ожидается в конце января — начале февраля.

В минздраве подчеркнули, что в 2022 году в регионах России стартует вакцинация подростков от COVID-19.

В Красноярском крае насчитывается 190 тысяч детей в возрасте 12−17 лет. Минздрав направил в федеральный центр заявку для вакцинации 22 тысяч детей. Точной информации по срокам поставки вакцины «Спутник М» пока нет. Первая партия может поступить в край не ранее 2022 года.

«Вакцинация проводится только добровольно, при наличии письменного согласия родителя либо иного законного представителя несовершеннолетнего», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в Красноярском крае выявлено 167 515 носителей коронавируса, выздоровели 151 170 человек, скончались 8245 ковид-пациентов.

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