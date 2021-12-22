Иркутск, , 11:07 — REGNUM Загрязнение Байкала и других водоемов России брошенными рыболовными сетями будет продолжаться, если не принять ряд правовых решений на федеральном уровне. Об этом сообщает сегодня, 22 декабря, телеграм-канал «Байкал» со ссылкой на пресс-службу фонда «Озеро Байкал».

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В ходе проведённого круглого стола эксперты назвали основной причиной проблемы браконьерство. Представитель Росрыболовства, посетовал на нарушение действующего законодательства, согласно которому использование сетей для любительского рыболовства запрещено на всей территории России, за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

На этих территориях любительское рыболовство сетями возможно, но должно быть в установленные периоды и с предварительной постановкой на учет и маркировкой рыболовной сети.

В отношении Байкальского рыбохозяйственного бассейна установлено специальное регулирование, которое полностью запрещает использование любых сетей в любительском рыболовстве. В реальности любители ловят рыбу на сети, мало кто сети маркирует, никто не признается, если потерял их. Проблемой остается ввоз рыболовных сетей из Китая, несмотря на законодательный запрет на ввоз сетей из синтетических материалов на территорию России.

И.о. старшего государственного инспектора Территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовство Дмитрий Верхозин отмечает, что в их штате нет достаточного количества инспекторов, чтобы иметь возможность пресечь каждое правонарушение.

Ситуация осложняется еще тем, что процедура административного производства по одной найденной сети длится около полугода, как правило, в итоге собственника не находят, дело прекращается.

Представитель Восточно-Байкальского отделения Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Алексей Кошелев, акцентирует внимание на пробелах в законодательстве, которые создают сложности на практике:

«Во-первых, это отсутствие четкого законодательного закрепления статуса «бесхозяйных рыболовных сетей». Законодательство не дает ответа на вопрос, когда брошенная сеть является имуществом, а когда отходом. В своей практике наша прокуратура исходит из того, что сеть является имуществом до тех пор, пока находится в воде и продолжает выполнять функцию по изъятию рыбы из водоема. Если же сеть оторвалась и лежит на дне, то она перестает выполнять свою прямую функцию. В этом случае, я полагаю, сеть уже является отходом».

Введение понятия «бесхозяйных рыболовных сетей» и критериев отнесения затонувшей рыболовной сети к категории «отхода» позволило бы сократить время производства по факту обнаружения сети.

Отсутствуют нормы, ограничивающие продажу рыболовных сетей рыбакам-любителям. Алексей Кошелев рассказал:

«Требуется нормативный акт, который бы регулировал правила продажи сетей рыбакам-любителям. Возможно введение ограничений на такую продажу, лицензирование этой деятельности. Вероятно, необходимо пойти по пути регулирования, установленного в отношении оборота гражданского оружия, чтобы обеспечить эффективный государственный контроль за реализацией рыболовных сетей».

Участники обсудили последствия, к которым приводят затонувшие сети. Это гибель подводных жителей, сухопутных животных и птиц (в случае если затонувшая сеть оказалась выброшена на берег).

Есть несколько неочевидных эффектов. Это экосистемные изменения, ускоренное развитие водорослей, «заморные» явления, распад сетей на микропластик, образование токсичных цианобактерий, сокращение числа гнезд байкальского желтоперого бычка, личинки которого являются основным кормом для молодого омуля и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала: «Славное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

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