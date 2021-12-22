Ереван, 22 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Российская делегация прибыла в Ереван на очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией. Об этом сообщил 22 декабря пресс-секретарь российского вице-премьера Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

Government.ru Алексей Оверчук

Заседание будет 20-м по счёту. Его возглавят российский и армянский вице-премьеры Алексей Оверчук и Мгер Григорян.

До заседания состоялась встреча Оверчука и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они обсудили итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2021 году и перспективы его развития.

20 декабря в ходе подготовки к заседанию состоялись консультации представителей профильных министерств и ведомств России и Армении. Ожидается, что по итогам заседания будет подписан ряд двусторонних правительственных соглашений.

Читайте также: Армения сохранит тариф на российский газ на ближайшие десять лет