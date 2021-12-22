Казань, , 11:12 — REGNUM В столице Татарии скачок напряжения привел к отключению насосов котельной «Савиново». Теплоснабжение нарушено в нескольких домах в квартале 65/1 на улицах Чистопольской, Мусина, Четаева, Бичурина, сообщает 22 декабря мэрия.

Тепло в доме Conal Gallagher

При включении произошел гидроудар в сетях, повредивший трубопровод, предположительно в районе дома №48 по улице Четаева. На месте ведутся раскопки. После устранения аварии теплоснабжение в большинстве домов восстановят, но пока останутся без тепла дома №46 и №48 по улице Четаева, отопление здесь будут подавать со сниженными параметрами. Завершить ремонтные работы планируют в течение дня, уточнили в городском комитете ЖКХ.

По прогнозам синоптиков, в Казани днем 22 декабря ожидается морозная погода с температурой воздуха около минус 18 градусов, ночью похолодает до минус 20 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег, в отдельных районах туман.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за прошедший отопительный сезон произошло 1556 инцидентов и аварий, наибольшее количество которых возникло в сфере водоснабжения — 1339 случая или 86% от общего количества.

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