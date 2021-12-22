Уфа, 22 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Директора дворца культуры оштрафовали за нарушения при проведении капитального ремонта в сельском доме культуры в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Правительство Забайкальского края Дом культуры в Забайкалье

Сотрудники прокуратуры Бурзянского района провели проверку соблюдения законодательства при реализации нацпроекта «Культура».

Сообщается, что руководство Бурзянского районного дворца культуры заключило контракт на выполнение капитального ремонта здания на общую сумму более 1,5 млн рублей.

«Руководитель учреждения принял у ООО СК «Подряд» работы с отступлением от проектно-сметной документации и оплатил в полном объеме. Так, подрядчик не обустроил систему вентиляции, водопровода, а также не выполнил другие строительно-монтажные работы», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, входная группа здания не была оборудована пандусом для инвалидов, информация об исполнении контракта своевременно не была размещена в единой информационной системе.

В итоге директор дворца культуры был оштрафован за нарушение порядка заключения, изменения контракта, а также за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и непредставления сведений, подлежащих включению в реестр контрактов. Сумма штрафа составила свыше 40 тысяч рублей.

Прокуратура взяла на контроль устранение выявленных нарушений.