Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Германия может стать для нынешней администрации США еще одной болевой точкой, так как новый немецкий канцлер Олаф Шольц не хочет рассматривать газопровод «Северный поток — 2» как политический проект. Об этом 22 декабря сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

Как отмечается автор статьи Бретт Форрест, администрация Белого дома намерена получить гарантии того, что ФРГ не будет вводить указанный трубопровод в эксплуатацию в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину, о якобы возможности которого заявляют в последнее время западные СМИ.

При этом, несмотря на заявления новой главы МИД ФРГ Анналены Бербок о невозможности запуска «Северного потока — 2» при обострении обстановки, Шольц, в отличие от американской стороны, отказывается политизировать этот проект.

«Соединенные Штаты рассматривают газопровод «Северный поток — 2» как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества», — приводит WSJ слова помощницы американского госсекретаря Карен Донфрид.

В то же время, отмечается, что конгресс США давит на американского президента Джо Байдена в этом вопросе.

«Согласно сделке, заключенной на прошлой неделе, закон, который, как ожидается, будет представлен в сенате США в следующем месяце, потребует от администрации Байдена применить санкции к Nord Stream 2 AG — российской компании, построившей трубопровод в Швейцарии, — в течение 15 дней после принятия», — также утверждает в своем материале Форрест.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что аргументы властей Польши против запуска газопровода «Северный поток — 2» являются несостоятельными.