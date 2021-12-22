ФРГ может стать еще одной болевой точкой для Байдена – WSJ
Вашингтон, 22 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Германия может стать для нынешней администрации США еще одной болевой точкой, так как новый немецкий канцлер Олаф Шольц не хочет рассматривать газопровод «Северный поток — 2» как политический проект. Об этом 22 декабря сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечается автор статьи Бретт Форрест, администрация Белого дома намерена получить гарантии того, что ФРГ не будет вводить указанный трубопровод в эксплуатацию в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину, о якобы возможности которого заявляют в последнее время западные СМИ.
При этом, несмотря на заявления новой главы МИД ФРГ Анналены Бербок о невозможности запуска «Северного потока — 2» при обострении обстановки, Шольц, в отличие от американской стороны, отказывается политизировать этот проект.
«Соединенные Штаты рассматривают газопровод «Северный поток — 2» как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества», — приводит WSJ слова помощницы американского госсекретаря Карен Донфрид.
В то же время, отмечается, что конгресс США давит на американского президента Джо Байдена в этом вопросе.
«Согласно сделке, заключенной на прошлой неделе, закон, который, как ожидается, будет представлен в сенате США в следующем месяце, потребует от администрации Байдена применить санкции к Nord Stream 2 AG — российской компании, построившей трубопровод в Швейцарии, — в течение 15 дней после принятия», — также утверждает в своем материале Форрест.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что аргументы властей Польши против запуска газопровода «Северный поток — 2» являются несостоятельными.