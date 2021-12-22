Ставрополь, 22 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с начала пандемии коронавируса закрылись около 6000 предприятий малого и крупного бизнеса. Наибольшее число предприятий, прекративших деятельность, являлись организациями среднего и крупного бизнеса, пишет NewsTracker.

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«В этом сегменте закрылись более 9% предприятий. В сфере малого предпринимательства произошло меньшее сокращение — ликвидировано 5% индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении портала,

По данным издания, сделанным на основании сравнения информации налоговой службы и независимого агентства «Спарк-Интерфакс», в большинстве случаев в период борьбы с коронавирусом закрывались предприятия, проработавшие несколько лет. Так, 44% закрывшихся фирм создавались в девяностые и нулевые, а 75 закрытых организаций были созданы еще при СССР. Наибольший урон понесла сфера торговли, где закрылись 2,4 тыс. предприятий.