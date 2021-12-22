Брянск, , 11:11 — REGNUM В Брянской области 22 декабря выявлено 220 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3 119 тестов. Зарегистрировано 16 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Лабораторные исследования на COVID-19 Yanao.ru

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Всего в Брянской области подтверждено 94 630 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 89 283 человека, из них 340 — выписаны после лечения за минувшие сутки. от осложнений при инфекции в регионе скончались 2 739 пациентов.

С начала пандемии в Брянской области проведено 1 220 439 исследований на коронавирус.