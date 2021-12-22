Каир, 22 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Египетские пожарные ликвидировали масштабное возгорание на заводе пластмасс в Каире. Об этом 22 декабря сообщает информационное агентство Al-Ahram.

Пожар

По данным журналистов, инцидент произошёл во второй промышленной зоне столичного квартала «шестого Октября». В процессе тушения пожара несколько рабочих пострадали в результате отравления продуктами горения.

Пожарным командам удалось потушить пожар, возникший на складе готовой продукции, расположенный на крыше пластмассовой фабрики.

По данным следственной группы, пожар на фабрике произошел в результате короткого замыкания в сварочном аппарате. Пожар охватил один из рабочих цехов, затем огонь распространился и перекинулся на содержимое заводского склада, где взорвались запасы горючих материалов.

Руководство предприятия ведёт подсчёт сгоревшей продукции и оценивает масштаб разрушений. По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб.